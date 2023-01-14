В Перу заявили о причастности к протестам иностранных провокаторов

Президент Перу Дина Болуарте в пятницу призвала Генеральную прокуратуру провести расследование для установления возможной причастности иностранных провокаторов к антиправительственным выступлениям в стране, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Но что насчет иностранных подстрекателей и внедренных лиц? Все должно быть расследовано, нам как можно скорее нужны результаты, чтобы установить, кто на самом деле несет ответственность за акты насилия", - сказала она в обращении к нации. Глава государства не уточнила, о каких иностранцах идет речь.

Она также заявила, что приветствует разбирательство, которое начала Генпрокуратура по факту гибели людей в ходе акций протеста. Ранее ведомство сообщило, что расследование проводится в том числе в отношении Болуарте. "Как правительство мы оказываем и продолжим оказывать содействие своевременному установлению истины", - подчеркнула президент.

На прошлой неделе миграционная служба Перу запретила въезд в республику бывшему президенту Боливии Эво Моралесу, поскольку он якобы занимался политической агитацией на ее территории. Под ограничительную меру попали еще восемь неназванных боливийских граждан. Ранее Моралес выражал поддержку проводящим в Перу акции протеста сторонникам экс-президента страны Педро Кастильо, который был отстранен от власти парламентом в декабре прошлого года