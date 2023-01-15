Иран готовит поставки дизельного топлива в Ливан через Сирию

Иран готовит поставки порядка 132,8 тыс. тонн дизельного топлива в Ливан через территорию Сирии. Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу в Twitter на странице портала TankerTrackers, который отслеживает поставки нефти, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы уже проинформировали клиентов, что Иран в настоящее время готовит возможные поставки дизельного топлива в Ливан через Сирию. Объемы могут составить порядка 159 млн литров. Насколько нам известно, это первая поставка с 2021 года", - отмечается в тексте.