https://news.day.az/world/1528479.html В Армении арестован дашнак
В Армении арестован дашнак
В Армении арестован член областного комитета "Дашнакцутюн" Гарник Манукян.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом депутат парламента Армении от фракции "Айастан" Тадевос Аветисян сообщил в соцсети.
По его словам, представитель "Дашнакцутюн" Гарник Манукян арестован сроком на два месяца.
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