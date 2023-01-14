В Армении арестован дашнак

В Армении арестован член областного комитета "Дашнакцутюн" Гарник Манукян.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом депутат парламента Армении от фракции "Айастан" Тадевос Аветисян сообщил в соцсети.

По его словам, представитель "Дашнакцутюн" Гарник Манукян арестован сроком на два месяца.