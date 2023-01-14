Илон Маск задумался об отказе от соцсетей

Проживающий в США миллиардер Илон Маск, купивший социальную сеть Twitter за $44 млрд, задумался о том, что пользователи интернета должны уметь на время отказываться от соцсетей. Об этом сообщает Business Insider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так он отреагировал на пост в Twitter о том, что "антисоциальные тенденции, в том числе просмотр соцсетей, делают людей более одинокими". "Может быть, нам следует проводить меньше времени в социальных сетях", - ответил Маск.

Тем не менее пока бизнесмен продолжает оставаться активным пользователем Twitter. Свои посты он сделал около 1:30 ночи по местному времени, а вернулся в Twitter со следующей публикацией около 9 утра.

По данным Business Insider, Маск в среднем писал под одному твиту каждый час в течение трех недель после покупки Twitter. В 2022 году Маск заявлял, что хочет избавиться от "ужасной привычки" проверять смартфон по утрам сразу после пробуждения. Неизвестно, сумел ли миллиардер отказаться от привычки.