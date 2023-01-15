Великобританию призывают вернуть предметы искусства других стран

Великобританию призвали вернуть предметы искусства, изъятые у других стран. Об этом сообщило издание The Economist, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению издания, поворотным моментом в споре о возврате предметов искусства других стран может стать церемония коронации Карла III. Уточняется, что Чарльз желает, чтобы его супруга Камилла на церемонии была в короне, в которой была коронована его бабушка Елизавета в 1937 году. Украшением короны является привезенный из Индии в 1849-м году бриллиант "Кохинур".

По мнению экспертов, если головной убор Камиллы будет украшен драгоценным камнем времен колонизации Индии, дворцу придется разбираться с дипломатическим скандалом.

Это в свою очередь может послужить поводом для подвижек в долгом споре между Великобританией и ее бывших колоний, выступающих с требованием вернуть некогда вывезенные с их территорий произведения искусства.