Один бренд отсудил у Adidas право использовать полоски на одежде

Американский модный бренд Thom Browne отсудил у Adidas право использовать полоски на своей одежде. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что в 2021 году немецкий производитель подал в суд на дизайнера Тома Брауна, заявив, что на некоторых его вещах, например на краях носков и рукавах блейзера, присутствуют четыре полосы, напоминающие логотип Adidas. В случае победы бренд спортивной одежды рассчитывал получить денежную компенсацию в размере 7,8 миллиона долларов (514,8 миллиона рублей). В то же время компания Брауна пояснила, что данный элемент является распространенным и также используется другими модными марками.

В свою очередь один из представителей Adidas отметил, что руководство разочаровано решением суда. "[Adidas] продолжит защищать свою интеллектуальную собственность, включая подачу любых соответствующих апелляций", - уточнил он.