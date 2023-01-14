Принц Гарри объяснил, для чего написал мемуары

Принц Гарри заявил, что написал мемуары, чтобы защитить племянников. Об этом герцог Сассекский рассказал в интервью изданию The Telegraph.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в беседе с Брайони Гордон из The Telegraph принц Гарри раскрыл одну из причин, по которой он решил написать мемуары "Spare" ("Запасной"). По словам герцога Сассекского, он хочет защитить своих племянников - детей своего старшего брата принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон: 9-летнего Джорджа, 7-летнюю Шарлотту и 4-летнего Луи.

"Я знаю, что из этих троих детей как минимум один закончит так же, как я, запасной. И это больно, это меня беспокоит", - высказался принц Гарри.

Принц Джордж занимает второе место в порядке наследования британского престола. Он может стать королем Великобритании в случае смерти деда, Карла III, и отца, принца Уильяма. Принцесса Шарлотта и принц Луи, в свою очередь, занимают третье и четвертое места соответственно.