Новые подробности о состоянии Никиты Михалкова

Стало известно об улучшении состояния Никиты Михалкова, который был экстренно госпитализирован 5 января с 2023 года с подозрением на пневмонию вследствие перенесенного коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, Михалков остается в реанимационном отделении 52-й клинической больницы, но, вероятно, в ближайшее время его переведут из реанимации в отделение интенсивной терапии.

Сообщается, что Михалков находится в сознании, дышит самостоятельно, а высокая температура спала.

Об улучшении состояния режиссера и актера также говорит тот факт, что на 6 и 7 февраля 2023 года по-прежнему заявлены два спектакля "12" с его участием, которые никто не отменял и не переносил.