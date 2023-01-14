Принц Гарри потребовал от королевской семьи извинений перед Меган Маркл. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В беседе с Брайони Гордон из The Telegraph принц Гарри обратился к родственникам. "Вы знаете, что вы сделали, и теперь я знаю, почему вы это сделали. И вас "поймали", поэтому просто сознайтесь", - сказал он, решив не вдаваться в детали.

"Самое печальное, что всего этого можно было бы избежать. Но они просто не могли помочь самим себе", - добавил герцог Сассекский.

"Если не показывать пример, какой смысл жить?" - отметил принц Гарри, подчеркнув, что "речь идет не о попытках свергнуть монархию, а о попытке спасти их [членов королевской семьи] от самих себя".