В Турции предложили привлечь США и Европу к переговорам по Украине

В возможных переговорах по урегулированию ситуации в Украине должны участвовать США и Европа. С таким предложением выступил представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он допустил, что Европу может утомить дальнейшее затягивание конфликта в Украине. Кроме того, европейская общественность может заявить о нежелании поддерживать Киев, отметили в Турции.

По мнению представителя Эрдогана, у мирового сообщества пока не возникло достаточного желания для создания условий для "серьезных переговоров" между Россией и Украиной.

В мире превалирует настрой на продолжение боевых действий, в подобных условиях нельзя обсуждать мирное соглашение по Украине, подчеркнули в Турции.

"Любой мирный план по Украине будет обречен на провал, если в нем не будет учитываться мнение России", - резюмировал представитель турецкого президента.