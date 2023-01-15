Экс-чемпион UFC Альдо признался, что помогает скрываться экс-президенту Бразилии

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Жозе Альдо заявил, что предоставил свой дом в США в качестве укрытия для беглого экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В моем доме часто останавливаются люди, это не редкость. Меня спросили, могу ли я принять Болсонару. Я не колебался, потому что знаю Жаира. Вот и все, дом был свободен, мы позволили ему остаться. Никак проблем", - рассказал Альдо.