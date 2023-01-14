https://news.day.az/world/1528563.html Великобритания ввела санкции против генпрокурора Ирана
Эта мера показывает наше негодование по поводу казни Алирзы Акбари.
Великобритания ввела санкции против генпрокурора Ирана
Великобритания ввела санкции против генерального прокурора Ирана.
Как передает Day.Az, об этом сообщил в "Twitter" министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.
"Великобритания ввела санкции в отношении генерального прокурора Ирана.
Эта мера показывает наше негодование по поводу казни Алирзы Акбари.
Генеральный прокурор играет главную роль в применении Ираном смертной казни.
Мы требуем, чтобы иранский режим ответил за ужасные нарушения прав человека", - отметил он.
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