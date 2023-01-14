Великобритания ввела санкции против генпрокурора Ирана

Великобритания ввела санкции против генерального прокурора Ирана.

Как передает Day.Az, об этом сообщил в "Twitter" министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

"Великобритания ввела санкции в отношении генерального прокурора Ирана.

Эта мера показывает наше негодование по поводу казни Алирзы Акбари.

Генеральный прокурор играет главную роль в применении Ираном смертной казни.

Мы требуем, чтобы иранский режим ответил за ужасные нарушения прав человека", - отметил он.