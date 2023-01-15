В Китае заявили о снижении числа тяжелых случаев COVID-19

Количество пациентов с тяжелой формой COVID-19 в Китае постепенно снижается, пик пройден, однако их число по-прежнему велико. Об этом на пресс-конференции заявила глава департамента управления здравоохранением Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Цзяо Яхуэй.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС "число находящихся в больницах пациентов с тяжелой формой COVID-19 достигло пикового значения, после чего начало демонстрировать тенденцию к медленному снижению. Однако в настоящее время количество тяжелобольных в медучреждениях страны по-прежнему велико", - приводит ее слова информационный портал "Пэнпай".

Как указала Цзяо Яхуэй, 5 января число пациентов с тяжелой формой COVID-19 в медицинских учреждениях Китая достигло пика в 128 тыс. К 12 января их число упало до 105 тыс. Коэффициент использования койко-мест для пациентов с тяжелой формой заболевания составляет 75,3%, что полностью удовлетворяет потребностям медучреждений.

По словам главы департамента, средний возраст тяжелобольных составляет 75,5 года, самому пожилому пациенту 105 лет. Доля лиц старше 60 лет - 89,6%. Она указала, что у большинства пациентов с тяжелой формой COVID-19 есть сопутствующие заболевания, такие как сердечно-сосудистые, цереброваскулярные, эндокринные, а также заболевания органов дыхательной системы.