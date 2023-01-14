Ирак разместил тысячи военных на границе с Ираном и Турцией

Ирак за последнее время разместил на границе с Ираном и Турцией более 6 тыс. военнослужащих из состава сил министерства внутренних дел.

Как сообщает Day.Az, такие данные привел в субботу глава иракского МВД Абдель Амир аш-Шаммари.

"Мы разместили более 6 тыс. военнослужащих в Иракском Курдистане на границе с Ираном и Турцией", - сообщил министр в интервью телеканалу Al Hadath. "Границы Ирака являются "красной линией", и мы не остановимся ни перед чем для обеспечения ее безопасности", - сказал глава МВД.

Аш-Шаммари добавил, что в последнее время была установлена стена протяженностью 650 км на границе с Сирией, также было закуплено современное оборудование для обеспечения неприкосновенности иракских границ.

Кроме того, отметил он, "по согласованию с турецкой стороной было определено 17 площадок для возведения на них пунктов охраны границы".