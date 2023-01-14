В Нью-Йорке будут превращать тела людей в удобрения

Нью-Йорк стал шестым штатом в США, где легализовали превращение человеческих останков в удобрения. Об этом передает Day.Az со ссылкой на CBS News.

Соответствующий закон подписала губернатор штата демократ Кэти Хоукул. Речь идет об "альтернативном способе захоронения", иначе говоря - компостировании. Тело будут помещать в многоразовую емкость вместе с растительным материалом - древесной щепой, люцерной и соломой. Такая органическая смесь создает идеальную среду обитания для естественных микробов, а они за месяц разлагают все ткани организма. В итоге будет получено 0,75 кубического метра обогащенного питательными веществами удобрения для почвы, эквивалентного примерно 36 мешкам почвы.

Руководство штата считает это хорошей альтернативой обычному захоронению, так как земли в Нью-Йорке мало. Тем не менее местные католики не согласны с законопроектом.

Католическая конференция штата Нью-Йорк в лице епископов штата выступала против законопроекта. Исполнительный директор католической конференции штата Деннис Поуст отметил, что человеческое тело - это не то же самое, что обрезки овощей.

Помимо Нью-Йорка, компостирование человеческих останков легализовано в Вашингтоне, Колорадо, Орегоне, Вермонте и Калифорнии.