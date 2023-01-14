Почти 60 тыс. смертей из-за COVID-19 за месяц выявили в Китае

Власти Китая выявили 59 938 связанных с COVID-19 случаев смерти в медучреждениях страны в период с 8 декабря 2022 года по 12 января 2023, сообщают в субботу официальные китайские СМИ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, при этом, около 5,5 тыс. из них скончались из-за респираторных проблем, вызванных непосредственно коронавирусом, а у примерно 54 тыс. COVID-19 лишь усугубил проблемы, вызванные иными заболеваниями. Средний возраст скончавшихся людей - около 80 лет.

При этом китайские эксперты утверждают, что пик распространения заболевания в стране, судя по всему, пройден.