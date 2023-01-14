https://news.day.az/world/1528598.html Павел и Бабиш проходят во второй тур президентских выборов в Чехии
Павел и Бабиш проходят во второй тур президентских выборов в Чехии
Бывший премьер Чехии Андрей Бабиш и экс-председатель военного комитета НАТО Петр Павел проходят во второй тур президентских выборов. Как передает Day.Az, об этом сообщает в субботу агентство EFE со ссылкой на результаты подсчета 80% бюллетеней.
Бабиш пока получает 36% голосов, а Павел - 34%. Третьей, с 14% голосов, идет бывший ректор Университета сельского и лесного хозяйства имени Менделя - Дануше Нерудова.
Второй тур президентских выборов запланирован на 27 и 28 января.
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