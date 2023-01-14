Румынский министр уснул в прямом эфире

Министр сельского хозяйства Румынии Петрэ Дэа уснул в прямом эфире во время обсуждения негативного влияния украинского кризиса на деятельность фермеров страны. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Digi24.

Отмечается, что главе ведомства позвонила ведущая и попросила прокомментировать судьбу румынских фермеров, которым грозит банкротство из-за конфликта в Украине. "Когда Дэа предоставили слово, на том конце провода раздался храп", - рассказали журналисты.

Ведущая попыталась разбудить государственного деятеля и пообещала ему перезвонить, а зрители в зале начали смеяться.

Министр в свою очередь обвинил телеканал в попытке поднять рейтинги на теме храпа и сна, а также подчеркнул, что "не спит даже ночью". "Я знаю, что мне звонили, и я взял трубку. Я понятия не имею, я даже не понимаю, что там было. Я был в машине, ехал из Нямца, я был сзади. В тот момент, когда мне позвонили по телефону, я ответил и вышел в прямой эфир", - рассказал он свою версию случившегося.