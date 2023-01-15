https://news.day.az/world/1528608.html В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
В турецкой провинции Элязыг произошло землетрясение магнитудой 4,9.
Об этом сообщило в воскресенье Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD), передает Day.Az.
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 06:36 в районе Сивридже. Очаг землетрясения залегал на глубине 18 километров.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
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