В Турции произошло землетрясение

В турецкой провинции Элязыг произошло землетрясение магнитудой 4,9.

Об этом сообщило в воскресенье Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD), передает Day.Az.

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 06:36 в районе Сивридже. Очаг землетрясения залегал на глубине 18 километров.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.