В Японии ковид могут приравнять к гриппу и отменить ношение маски

Правительство Японии рассматривает возможность пересмотра статуса COVID-19 и понижения его до уровня аналогичного сезонному гриппу, что приведет к изменениям, включая отмену рекомендаций по ношению масок в помещениях за исключением наличия симптомов заражения ковидом. Об этом сообщила в воскресенье газета Tokyo Shimbun.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, отмечается, что власти намерены обсудить пересмотр мер в отношении коронавируса весной. В частности, это позволит расширить число больниц, где принимают пациентов с коронавирусом. Сейчас их количество ограничено в основном крупными медицинскими центрами. Кроме того, в таком случае правительство перестанет целиком компенсировать населению расходы на проведение вакцинации от COVID-19.

Рекомендации по ношению масок в помещениях также планируется отменить в рамках пересмотра статуса коронавируса в Японии. Однако эксперты склоняются к тому, что это может привести к всплеску заболеваемости.