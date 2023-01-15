В нескольких регионах Перу ввели режим ЧП

Власти Перу в субботу объявили о введении чрезвычайного положения в департаменте Лима и ряде других регионов. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте правительственной газеты El Peruano.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в стране продолжаются акции протеста, участники которых требуют отставки главы государства Дины Болуарте и проведения новых выборов.

"Чрезвычайное положение с 15 января на 30 дней вводится в департаментах Пуно, Куско, Лима, в самостоятельной провинции Кальяо, в провинции Андауайлас департамента Апуримак, в провинциях Тамбопата и Тауаману департамента Мадре-де-Дьос, в районе Тората в провинции Марискаль-Ньето департамента Мокегуа, а также на нескольких трассах, входящих в национальную дорожную сеть", - говорится в тексте.

После отстранения от власти президента Педро Кастильо 7 декабря 2022 года в Перу начались масштабные антиправительственные выступления. Они сопровождаются блокированием дорог, нападениями на аэропорты и здания органов власти. В столкновениях погибли более 40 человек, сотни пострадали. В середине декабря правительство объявило о введении общенационального чрезвычайного положения на 30 дней, объяснив такое решение необходимостью восстановления порядка и обеспечения прав населения.