Китай вывел на орбиту 14 спутников

Китайская Народная Республика успешно вывела на орбиту 14 спутников различного назначения с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2D", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что пуск с космодрома Тайюань в провинции Шаньси состоялся в 11:14 по местному времени (07:14 GMT).

По данным CASC, на орбиту также вывели спутники дистанционного зондирования Земли "Цилу-2" и "Цилу-3". Их планируют использовать для мониторинга в сферах сельского и лесного хозяйства, ресурсов, охраны окружающей среды, предотвращения стихийных бедствий, а также транспорта.

Для ракет-носителей семейства "Чанчжэн" это была 462-я миссия.