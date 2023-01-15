https://news.day.az/world/1528623.html В Непале потерпел крушение самолет - ВИДЕО
В Непале потерпел крушение самолет - ВИДЕО
Пассажирский самолет непальской авиакомпании Yeti Airlines потерпел крушение в воскресенье у города Покхара в Непале.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, на борту самолета находились 68 пассажиров и 4 члена экипажа. Крушение произошло при взлете.
По словам представителя авиаперевозчика Сударшана Бартолы, "пока не известно, есть ли выжившие в результате авиакатастрофы". Он уточнил, что на землю рухнул пассажирский самолет АTR 72 производства франко-итальянского концерна ATR. Он предназначен для перевозки до 74 пассажиров.
На месте ЧП работают спасатели.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре