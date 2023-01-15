Названо число жертв из-за наводнений на Филиппинах

27 человек погибли на Филиппинах в результате наводнений. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно отчету, 11 филиппинцев пострадали и еще трое числятся пропавшим без вести.

Затопление коснулось свыше 614,1 тысячи жителей в 13 регионах страны, еще 112,5 тысячи филиппинцев пришлось эвакуировать. В 31 городе на Филиппинах введен режим бедствия.