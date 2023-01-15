Число погибших при крушении самолета в Непале увеличилось до 32 человек

Число погибших при крушении самолета авиакомпании Yeti Airlines в Непале увеличилось до 32 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru

Известно, что воздушное судно модели ATR 72, на котором находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа, разбилось во время посадки в международном аэропорту Покхара. На данный момент власти региона закрыли аэропорт на время проведения спасательных работ. Причины ЧП не раскрываются.