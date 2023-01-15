Стало известно о гибели всех пассажиров и экипажа разбившегося в Непале самолета

Власти сообщили, что все пассажиры и члены экипажа разбившегося в Непале самолета погибли.

Все пассажиры и члены экипажа разбившегося в Непале самолета погибли, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно уточненным данным, на борту находились 53 гражданина Непала, пять граждан Индии, четверо россиян, один ирландец, два корейца, гражданин Аргентины и гражданин Франции.