https://news.day.az/world/1528639.html "Мисс Вселенная" была высмеяна в сети - ВИДЕО
"Мисс Вселенная" была высмеяна в сети - ВИДЕО
Американка Р'Бонни Габриэль на конкурсе национальных костюмов на "Мисс Вселенная" вышла в костюме Вселенной, посвятив это полету американцев на Луну, потому что в ее городе находится космический центр НАСА.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, модель получила большое количество критики в свой адрес из-за слишком тяжелого и несуразного костюма вселенной на параде национальных нарядов.
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