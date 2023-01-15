"Мисс Вселенная" была высмеяна в сети

Американка Р'Бонни Габриэль на конкурсе национальных костюмов на "Мисс Вселенная" вышла в костюме Вселенной, посвятив это полету американцев на Луну, потому что в ее городе находится космический центр НАСА.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, модель получила большое количество критики в свой адрес из-за слишком тяжелого и несуразного костюма вселенной на параде национальных нарядов.