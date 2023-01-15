В Турции произошло землетрясение

В турецком городе Измир произошло землетрясение магнитудой 3,5.

Об этом сообщило в воскресенье Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD), передает Day.Az.

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 09:50 в районе Буджа. Очаг землетрясения залегал на глубине 4,04 километров.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.