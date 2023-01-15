В Грузии ввели потолок цен на медикаменты
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Минздрав Грузии установил предельные цены на медикаменты, выше которых продажа лекарств фармацевтическим компаниям будет запрещена, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным ведомства, оптовые и розничные сети до 31 января должны будут пересмотреть существующие цены на медикаменты и привести их в соответствие с новыми правилами, а уже с 15 февраля они будут обязаны продавать лекарства не выше установленной цены. Перечень лекарств и их предельных цен утверждены отдельным приказом главы Минздрава.

На первом этапе референтные цены введены в отношении лекарств (более 1 тыс. наименований), необходимых для лечения хронических заболеваний, позже действие этой меры распространят на медикаменты из других групп. Власти рассчитывают, что введение потолка цен в среднем сократит стоимость медикаментов на 40%.

Идея введения потолка цен на медикаменты принадлежит премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили. Целью реформы является повышение доступности качественных медикаментов, обеспечение справедливых цен, конкурентного и прозрачного фармацевтического рынка.