В Грузии ввели потолок цен на медикаменты

Минздрав Грузии установил предельные цены на медикаменты, выше которых продажа лекарств фармацевтическим компаниям будет запрещена, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным ведомства, оптовые и розничные сети до 31 января должны будут пересмотреть существующие цены на медикаменты и привести их в соответствие с новыми правилами, а уже с 15 февраля они будут обязаны продавать лекарства не выше установленной цены. Перечень лекарств и их предельных цен утверждены отдельным приказом главы Минздрава.

На первом этапе референтные цены введены в отношении лекарств (более 1 тыс. наименований), необходимых для лечения хронических заболеваний, позже действие этой меры распространят на медикаменты из других групп. Власти рассчитывают, что введение потолка цен в среднем сократит стоимость медикаментов на 40%.

Идея введения потолка цен на медикаменты принадлежит премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили. Целью реформы является повышение доступности качественных медикаментов, обеспечение справедливых цен, конкурентного и прозрачного фармацевтического рынка.