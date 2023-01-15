Время для ратификации вступления Швеции и Финляндии в НАТО истекает

У Швеции и Финляндии есть около 2-2,5 месяцев, чтобы выполнить условия, необходимые для ратификации их заявок в НАТО со стороны Турции, заявил представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын, передает Reuters. По его словам, именно столько времени осталось до ухода парламента республики на каникулы перед выборами главы государства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"У нас есть вопрос времени, если они хотят присоединиться к НАТО до саммита Альянса. Учитывая, что парламент уйдет на каникулы за некоторое время до выборов, у вас есть 2-2,5 месяца, чтобы сделать все это", - пояснил Калын.

Как указал представитель Эрдогана, одобрение заявок Швеции и Финляндии со стороны турецкого парламента зависит от того, насколько быстро стороны выполнять требования Анкары. Он также добавил, что в основном изменения требуются от Стокгольма.

"Швеция полностью привержена выполнению соглашения, которое было подписано в прошлом году в Мадриде, но стране нужно еще шесть месяцев, чтобы написать новые законы, которые позволят судебной системе применять новые определения терроризма Стокгольм должен послать сигнал террористическим организациям, что Швеция больше не является для них безопасным убежищем", - подчеркнул Калын.