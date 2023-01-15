Ученые спрогнозировали заражение коронавирусом 92% жителей Пекина

92 процента жителей Пекина заболеют коронавирусом к февралю. К такому выводу пришли ученые в ходе исследования, опубликованного в Nature Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Данные были получены при помощи динамической модели передачи коронавирусной инфекции и результатов онлайн-опросов среди инфицированных.

После объявления властями Китая перехода от политики "нулевой терпимости" к COVID-19, коэффициент репродуктивности вируса вырос до 3,44 - то есть каждый инфицированный может заразить 3,44 людей, сказано в материале.