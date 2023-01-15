https://news.day.az/world/1528653.html Ученые спрогнозировали заражение коронавирусом 92% жителей Пекина
Ученые спрогнозировали заражение коронавирусом 92% жителей Пекина
92 процента жителей Пекина заболеют коронавирусом к февралю. К такому выводу пришли ученые в ходе исследования, опубликованного в Nature Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Данные были получены при помощи динамической модели передачи коронавирусной инфекции и результатов онлайн-опросов среди инфицированных.
После объявления властями Китая перехода от политики "нулевой терпимости" к COVID-19, коэффициент репродуктивности вируса вырос до 3,44 - то есть каждый инфицированный может заразить 3,44 людей, сказано в материале.
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