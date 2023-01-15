https://news.day.az/world/1528656.html В Китае на химическом предприятии произошел сильный взрыв
В Китае на химическом предприятии произошел сильный взрыв
Сильный взрыв произошел в воскресенье на химическом предприятии в северо-восточной китайской провинции Ляонин.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил информационный портал Sina.
По его данным, взрыв прогремел на одном из заводов в городском округе Паньцзинь. После него на предприятии начался пожар. На место ЧП прибыли пожарные, они приступили к тушению огня и разбору завалов.
Данные о возможных жертвах и пострадавших, а также о причине взрыва уточняются.
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