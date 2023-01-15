https://news.day.az/world/1528661.html Пилот разбившегося в Непале самолета предотвратил его падение на населенный пункт - ВИДЕО
Пилот разбившегося в Непале самолета предотвратил его падение на населенный пункт - ВИДЕО
Пилот пассажирского лайнера компании Yeti Airlines, разбившегося в Непале, направил самолет в ущелье, чтобы избежать его крушения в населенном пункте, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам очевидцев, пилот, понимая, что самолет обречен, направил его в ущелье реки Сети, и если бы он промедлил "еще минуту", воздушное судно могло бы врезаться в старый аэропорт в Покхаре.
О крушении стало известно утром 15 января.
На борту находились 72 человека, из них четверо членов экипажа. По последним данным, в числе пассажиров было четверо россиян. Самолет летел из Катманду.
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