Пилот разбившегося в Непале самолета предотвратил его падение на населенный пункт

Пилот пассажирского лайнера компании Yeti Airlines, разбившегося в Непале, направил самолет в ущелье, чтобы избежать его крушения в населенном пункте, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам очевидцев, пилот, понимая, что самолет обречен, направил его в ущелье реки Сети, и если бы он промедлил "еще минуту", воздушное судно могло бы врезаться в старый аэропорт в Покхаре.

О крушении стало известно утром 15 января.

На борту находились 72 человека, из них четверо членов экипажа. По последним данным, в числе пассажиров было четверо россиян. Самолет летел из Катманду.