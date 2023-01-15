https://news.day.az/world/1528662.html В Израиле на военной базе взрывались боеприпасы - есть погибший
В Израиле на военной базе взрывались боеприпасы - есть погибший
Один израильский военнослужащий погиб, еще трое солдат получили ранения различной степени тяжести в результате подрыва боеприпаса на военной базе в центральной части Израиля. Об этом сообщила в воскресенье армейская пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Солдат Армии обороны Израиля погиб и еще трое солдат получили ранения в результате взрыва боеприпаса на военной базе в центре страны", - говорится в заявлении.
Военная полиция начала расследование обстоятельств инцидента, выводы будут представлены в военную прокуратуру, добавили в пресс-службе.
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