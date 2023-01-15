На месте крушения самолета в Непале нашли выживших

На месте крушения пассажирского самолета в Непале найдены выжившие. Об этом в Twitter сообщило французское агентство AFP.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, авиакатастрофа произошла 15 января. Известно, что на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Изначально сообщалось, что все находившиеся на борту люди погибли. Но после разбора завалов нашли выживших.

Сколько человек нашли живыми, пока не сообщается. В настоящий момент из-под обломков лайнера извлекли тела 29 человек, сообщает AFP.

Посол России в Непале Алексей Новиков ранее заявил, что на борту самолета находились четверо граждан РФ. Есть ли они среди спасенных, пока также неизвестно.