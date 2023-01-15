Французов выступили против пенсионной реформы

Большинство жителей Франции не поддерживает пенсионную реформу, основные положения которой представила во вторник премьер-министр республики Элизабет Борн. Такие выводы содержатся в опросе Французского института изучения общественного мнения (IFOP), который публикует в воскресенье газета Le Journal du Dimanche.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, согласно данным IFOP, за реформу высказались всего 32% опрошенных, в то время как 68% выступили против нее. То же число французов (68%) считает, что реформа в любом случае будет проведена, несмотря на протесты. 32% участников исследования убеждены, что в результате демонстраций власти откажутся от этого шага.

Опрос проводился 11-12 января в онлайн-формате с использованием анкеты для самостоятельного заполнения среди 1 008 жителей Франции в возрасте от 18 лет. Погрешность результатов исследования составляет от 1,4 до 3,1 п. п.

Будущая пенсионная реформа предполагает постепенное увеличение минимального возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет к 2030 году, увеличение до €1,2 тыс. минимальной полной пенсии для людей, отработавших не менее 43 лет за минимальную зарплату. Многие особые пенсионные режимы, действующие в стране, будут отменены, это затронет, в частности, работников транспортной и энергетической сфер.