Арабская Masdar построит солнечную электростанцию в Грузии

Компания из ОАЭ Masdar построит солнечную электростанцию мощностью 96 МВт в грузинском селе Ахали Самгори, расположенном в Гардабанском муниципалитете края Квемо-Картли. Об этом сообщили в пресс-службе грузинского Минэкономики по итогам встречи первого заместителя министра Ромео Микаутадзе с директором компании Мухаммедом Джамелем аль Рамахи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Первый заместитель министра экономики и устойчивого развития Ромео Микаутадзе в рамках "Недели устойчивого развития Абу-Даби" в Объединенных Арабских Эмиратах встретился с директором компании Masdar Мухаммедом Джамелем аль Рамахи. На встрече стороны обсудили вопросы развития совместного проекта "Фонда энергетического развития Грузии" и Masdar "Солнечная электростанция Ахали Самгори", - сказано в сообщении.

Указанная компания является глобальным лидером в сфере обновляемой энергии и урбанистического развития и работает в 40 странах мира, добавили в Минэкономики.

По проекту предположительная ежегодная выработка новой солнечной электростанции составит 196,7 млн КВт/ч. Проектная стоимость - около $87 млн. Строительство новой электростанции будет способствовать сокращению зависимости Грузии от импортной электроэнергии, диверсификации местных источников, а также созданию новых рабочих мест, заключили в ведомстве.