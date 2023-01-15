https://news.day.az/world/1528688.html В Сомали взорвались автомобили - есть погибшие
В Сомали взорвались автомобили - есть погибшие
По меньшей мере восемь человек погибли в результате трех взрывов, произошедших в провинции Хиран в Сомали, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации местных властей, в результате взрывов в двух городах Сомали пострадали более 50 человек. Так, в городе Джалалакси в результате взрыва заминированного автомобиля на контрольно-пропускном пункте возле здания городской полиции погибли четыре человека. Также взрыв произошел в городе Булобарде, там погибли 11 человек и 52 получили ранения, уточнил представитель здравоохранения.
По данным СМИ, ответственность за оба теракта взяла на себя группировка "Аль-Шабааб".
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