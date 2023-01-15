В Сомали взорвались автомобили

По меньшей мере восемь человек погибли в результате трех взрывов, произошедших в провинции Хиран в Сомали, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации местных властей, в результате взрывов в двух городах Сомали пострадали более 50 человек. Так, в городе Джалалакси в результате взрыва заминированного автомобиля на контрольно-пропускном пункте возле здания городской полиции погибли четыре человека. Также взрыв произошел в городе Булобарде, там погибли 11 человек и 52 получили ранения, уточнил представитель здравоохранения.

По данным СМИ, ответственность за оба теракта взяла на себя группировка "Аль-Шабааб".