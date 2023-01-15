Узбекистан приостановил поставки электроэнергии в Афганистан по техническим причинам, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он ссылается на представителя афганской энергокомпании Da Afghanistan Breshna Sherkat. По его данным, пока неизвестно, когда получится возобновить поставки энергии.

Представители захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" ведут переговоры с представителями Узбекистана относительно восстановления поставок, отмечает канал.

В условиях нехватки электроэнергии талибы вынуждены были запустить теплоэлектростанцию в Кабуле, однако ее работа, как утверждает представитель компании, обходится властям слишком дорого. Жители столицы жалуются, что сталкиваются с многочисленными проблемами из-за отключений электричества в условиях низких температур.