К Земле летит километровая "зеленая" комета

В сторону Земли направляется комета, которую в последний раз видели наши далекие предки 50 тысяч лет назад.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по словам астрономов, небесное тело максимально приблизится к планете уже 2 февраля и увидеть его можно будет невооруженным глазом.

"Зеленая" комета будет светиться в небе около двух недель. Свое название она получила из-за оболочки, которая при прохождении кометы мимо Солнца превращается в газ.

Ученые отметили: мы, возможно, последние, кто увидит это редкое явление. Ведь через следующие 50 тысяч лет комета может уже не пролететь.