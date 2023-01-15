В Южной Корее произошло ДТП с участием 40 автомобилей

По меньшей мере 25 человек пострадали в Южной Корее в результате ДТП с участием более 40 автомобилей.

Об этом сообщило в воскресенье агентство Yonhap, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, четверо госпитализированных находятся в тяжелом состоянии. ДТП произошло на скоростной магистрали в районе Пучхона в 46 км к западу от Сеула.

Причинами ДТП, по предварительным данным, стали гололедица на дорогах и выпавший снег.