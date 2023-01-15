В Мадриде около 30 тыс. человек вышли на улицы

Многотысячная акция в защиту государственного здравоохранения прошла в воскресенье в центре испанской столицы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, несмотря на холодную для города погоду, к митингу присоединились около 30 тыс. человек.

Участники устроили шествие по центральным улицам города. Они выступили против приватизации общественного здравоохранения в автономном сообществе Мадрид, а также призвали выделить дополнительные средства и увеличить финансирование учреждений здравоохранения. Кроме того, демонстранты скандировали лозунги против регионального правительства Исабель Диас Аюсо.

В ноябре прошлого года уже состоялась аналогичная акция протеста, к которой, по данным местных властей, присоединились около 200 тыс. человек. Кроме того, ожидается, что в феврале пройдет еще одна манифестация.

Сегодняшняя демонстрация совпала с проведением в испанской столице бессрочной забастовки врачей, специализирующихся на оказании первичной медицинской помощи.