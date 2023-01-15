В Буркина-Фасо похитили около 60 женщин

Боевики похитили на севере Буркина-Фасо около 60 женщин.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в воскресенье Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на власти Арбинды.

Боевики 12 и 13 января совершили в окрестностях города два нападения на группы женщин, собиравших в лесистой местности ягоды, отмечает AFP. Армейские подразделения и силы местной самообороны ведут поиск похищенных. Власти считают, что атаки совершили боевики из террористических группировок.