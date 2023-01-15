https://news.day.az/world/1528737.html В Буркина-Фасо похитили около 60 женщин
В Буркина-Фасо похитили около 60 женщин
Боевики похитили на севере Буркина-Фасо около 60 женщин.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в воскресенье Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на власти Арбинды.
Боевики 12 и 13 января совершили в окрестностях города два нападения на группы женщин, собиравших в лесистой местности ягоды, отмечает AFP. Армейские подразделения и силы местной самообороны ведут поиск похищенных. Власти считают, что атаки совершили боевики из террористических группировок.
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