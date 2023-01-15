Турция решила вопрос с «зерновым коридором» в Черном море

Турция стала страной, решившей вопрос по "зерновому коридору" в Черном море.

Как передает Day.Az, об этом во время встречи с молодежью сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, в настоящее время Турция нацелена на то, чтобы переработать зерно пшеницы в муку и отправить ее в бедные африканские страны. Эрдоган отметил, что до сих пор 44 процента сельскохозяйственной продукции было отправлено в Европу, а 14 процентов - в Африку.

"Теперь мы сбалансируем ситуацию и отправим продукцию в бедные африканские страны, и тем самым дадим лучший ответ на их ожидания", - добавил президент Турции.