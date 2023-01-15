https://news.day.az/world/1528744.html Стрельба в Торонто - есть пострадавшие
Стрельба в Торонто - есть пострадавшие
Три человека получили ранения в результате стрельбы в Торонто.
Об этом сообщил телеканал Global News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Инцидент произошел на одной из улиц в восточной части мегаполиса в субботу вечером. Пострадали трое мужчин, один из них доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
По факту стрельбы проводится расследование, пока никто не задержан.
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