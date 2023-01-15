Стрельба в Торонто

Три человека получили ранения в результате стрельбы в Торонто.

Об этом сообщил телеканал Global News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел на одной из улиц в восточной части мегаполиса в субботу вечером. Пострадали трое мужчин, один из них доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

По факту стрельбы проводится расследование, пока никто не задержан.