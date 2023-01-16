https://news.day.az/world/1528749.html Стало известно, когда похоронят Кикабидзе
Стало известно, когда похоронят Кикабидзе
Известный грузинский актер и певец Вахтанг (Буба) Кикабидзе будет похоронен 19 января.
Как сообщает Day.Az, панихида пройдет 17 и 18 января в церкви Кашвети.
Затем гроб с телом артиста доставят в тбилисскую филармонию, а позже 19 января состоится погребение.
Отметим, что певец, киноактер, режиссер, сценарист, народный артист Грузии Вахтанг (Буба) Кикабидзе скончался сегодня в возрасте 84 лет.
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