Стало известно, когда похоронят Кикабидзе

Известный грузинский актер и певец Вахтанг (Буба) Кикабидзе будет похоронен 19 января.

Как сообщает Day.Az, панихида пройдет 17 и 18 января в церкви Кашвети.

Затем гроб с телом артиста доставят в тбилисскую филармонию, а позже 19 января состоится погребение.

Отметим, что певец, киноактер, режиссер, сценарист, народный артист Грузии Вахтанг (Буба) Кикабидзе скончался сегодня в возрасте 84 лет.