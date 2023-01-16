https://news.day.az/world/1528752.html Годовая инфляция в Израиле достигла 20-летнего максимума
Годовая инфляция в Израиле достигла 20-летнего максимума
Уровень инфляции в Израиле по итогам 2022 года достиг максимума за последние 20 лет.
Об этом сообщила газета Yedioth Ahronoth, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По данным Центрального бюро статистики Израиля, в конце прошедшего года - с октября по декабрь - индекс потребительских цен вырос на 0,3%. Годовая инфляция по итогам 2022 года составила 5,3%, отмечается в статистической сводке.
Как отмечает Yedioth Ahronoth, это максимальный показатель с 2002 года. Тогда годовая инфляция составила 6,3% и с тех пор ни разу не превышала порог в 3,9%.
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