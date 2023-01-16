https://news.day.az/world/1528755.html Пассажир упавшего в Непале самолета снял на телефон последние секунды полета - ВИДЕО
Пассажир упавшего в Непале самолета снял на телефон последние секунды полета - ВИДЕО
Пассажир самолета, разбившегося в воскресенье в Непале, снял на телефон последние секунды полета перед крушением.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, эти кадры опубликовал индийский телеканал NDTV.
Видео начинается с изображений пассажиров, спокойно сидящих на своих местах в самолете. Из иллюминаторов видны земля и городские постройки, когда лайнер делает круг перед посадкой. Внезапно раздается взрыв. На последних секундах видео виден сильный пожар, слышны крики людей.
Мобильный телефон, видео с которого опубликовано, был извлечен из-под обломков рухнувшего самолета. Он принадлежал одному из пяти индийских граждан, которые летели этим рейсом.
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