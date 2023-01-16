В Албании произошло землетрясение

В Албании в воскресенье зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,7.

Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 23 км к северо-востоку от Тираны (население порядка 374 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 2 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.