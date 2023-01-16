https://news.day.az/world/1528757.html В Албании произошло землетрясение
В Албании произошло землетрясение
В Албании в воскресенье зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,7.
Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 23 км к северо-востоку от Тираны (население порядка 374 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 2 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
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