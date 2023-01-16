США готовы поставлять газ в ЕС по $380 за тыс. кубов

США готовы поставлять газ в европейские страны по цене $12 за MMBtu (порядка $380 за тыс. кубометров природного топлива) при условии заключения долгосрочных контрактов. Слова главы крупного американского производителя газа - компании EQT - Тоби Райса приводит газета "Коммерсантъ", передает Day.Az.

"Мы можем доставить газ к порогу Европы по цене $12 за MMBtu (порядка $380 за тыс. кубометров. - "Газета.Ru"), и это будет означать цену газа в США в $4 за MMBtu", - заявил Райс в ходе выступления на пресс-конференции в Абу-Даби.

При этом в настоящее время стоимость газа составляет $20 за MMBtu. При необходимости США готовы стать альтернативным поставщиком топлива в Европу для замещения российского газа. Однако для увеличения поставок нужно нарастить инвестиции в отрасль на внутреннем рынке, уточнил он.

"Потенциал роста экспорта сжиженного природного газа из США - 500 млрд куб. м в год по сравнению с нынешними 100 млрд куб. м, однако для этого нужны будут инвестиции в соответствующую инфраструктуру. У нас есть газ, вопрос в том, откуда он пойдет и как доберется до регионов, в которые нужны добраться", - заключил Райс.